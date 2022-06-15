حفر الباطن 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسنظمت جامعة حفر الباطن ممثلة بوكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية اليوم معرض يوم المهنة الأول بعنوان "طريقك للمستقبل"، بحضور رئيس الجامعة الدكتور صالح بن مفلح آل صقر، ومشاركة عدد من الشركات ذات المجالات المتعددة.ويهدف المعرض إلى إبراز مواهب الطلاب وإمكانياتهم وزيادة ثقتهم بعرض مشاريعهم البحثية ومناقشتها مع المتخصصين وممثلي الشركات والمهتمين، ومساعدتهم في معرفة مجالات وتخصصات الجهات المشاركة، وسوق العمل المواكبة لتخصصاتهم في مختلف القطاعات، إضافة إلى توعية الطلاب وتطوير إمكانياتهم من خلال تقديم ورش عمل لمساعدتهم في الحصول على فرصة عمل مناسبة سواء من الإرشاد المهني أو من خلال تقديم سيرهم الذاتية، وكذلك مساعدة الشركات وجهات التوظيف في التعرف على التخصصات والمجالات الوظيفية التي يمكن أن يشغلها خريجو الجامعة، وإتاحة الفرصة لخلق شراكات واتفاقيات بين الجامعة والجهات المشاركة.ويصاحب فعالية معرض يوم المهنة تقديم عدد من ورش العمل من قبل خبراء ومستشارين، وعرض لأبرز مشاريع تخرج الطلاب من مختلف الكليات والتخصصات.وتم على هامش المعرض توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات المشاركة التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب التعاوني لطلاب جامعة حفر الباطن بمختلف التخصصات الملائمة لجهة العمل، وتجويد وتطوير مهارات الطلاب التدريبية، وتأهيل كوادر وطنية مدربة على أحدث التقنيات اللازمة لمواكبة التغييرات العصرية المتسارعة.// انتهى //19:40ت م0200