جدة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسزار معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، حسين إبراهيم طه اليوم ، مقر وكالة بيت مال القدس بالرباط ، في إطار زيارته الرسمية للمغرب.واستمع معاليه إلى عرض قدمه الدكتور محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير الوكالة ، حول دور الوكالة ومختلف برامجها و انشطتها للحفاظ على الهوية العربية الاسلامية لمدينة القدس وتقديم الدعم للمقدسيين.وأشاد الأمين العام بدور الوكالة وبدعم المملكة المغربية لها .// انتهى //19:59ت م0202