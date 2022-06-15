عام / أمين منظمة التعاون الإسلامي يزور مقر وكالة بيت مال القدس بالرباط
الأربعاء 1443/11/16 هـ الموافق 2022/06/15 م واس
جدة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واس
زار معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، حسين إبراهيم طه اليوم ، مقر وكالة بيت مال القدس بالرباط ، في إطار زيارته الرسمية للمغرب.
واستمع معاليه إلى عرض قدمه الدكتور محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير الوكالة ، حول دور الوكالة ومختلف برامجها و انشطتها للحفاظ على الهوية العربية الاسلامية لمدينة القدس وتقديم الدعم للمقدسيين.
وأشاد الأمين العام بدور الوكالة وبدعم المملكة المغربية لها .
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19:59ت م
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