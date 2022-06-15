الطائف 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف في مكتبه اليوم الرئيس التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ والمكلف للتسويق والتواصل في برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، وممثلي البرنامج.واستُعرِض خلال اللقاء عدد من المشاريع التي تعزز برنامج جودة الحياة في المحافظة. وشملت المشاريع التي استُعرِضت عددًا من الجوانب, أبرزها الجانب الرياضي والسياحي والثقافي والخدمي والتاريخي, كما استُعرِض عدد من المبادرات التي يمكن من خلالها تحقيق مستهدفات البرنامج الذي يعد إحدى ركائز الرؤية السعودية 2030.وأكد محافظ الطائف في اللقاء أن الطائف محافظة تمتلك مقومات كبرى تؤهلها لأن تحقق أعلى المعايير في جودة الحياة, فهي مدينة تراثية ثقافية وحباها الله بالمناخ والطبيعة, ولديها مبادرات ومشاريع قائمة يمكن استثمارها والعمل عليها والعمل على استحداث مبادرات أخرى في مختلف الأنشطة التي تسهم بدورها في تعزيز جودة الحياة للفرد والأسرة وتنمية المحافظة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.يذكر أن الطائف تمتلك مقومات تاريخية وحضارية وثقافية تؤهلها لتحمل هذا الدور التنموي وتفعيله باقتدار, ما ينعكس بالجودة والتطوير على حياة سكانها والقادمين إليها.// انتهى //20:00ت م0203