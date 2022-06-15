مالابو 16 ذو القعدة 1443هـ الموافق 15 يونيو 2022م واساستقبل معالي رئيس المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا "سيماك" البروفيسور دانييل اونا اندو، في مقر المنظمة بجمهورية غينيا الاستوائية، اليوم، معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، بحضور أعضاء المنظمة.وتحدث معالي المستشار قطان خلال اجتماعه بأعضاء المنظمة عن العلاقات السعودية الإفريقية وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً حرص قيادة المملكة على توطيد العلاقات معها بما يخدم المصالح المشتركة.كما تطرق إلى القمتين اللتين ستستضيفهما المملكة خلال العام الجاري، (القمة السعودية الإفريقية الأولى)، و (القمة العربية الإفريقية الخامسة)، في مدينة الرياض بإذن الله، مؤكداً أن القمة السعودية الإفريقية التي ستعقد للمرة الأولى تأتي انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على تعزيز الشراكة مع دول القارة الإفريقية.وأشار معاليه، إلى معرض "إكسبو 2030" الذي تتطلع المملكة العربية السعودية لاستضافته عام 2030 في مدينة الرياض، منوهاً بالدعم المعلن الذي تلقته المملكة من الدول الإفريقية.من جانبه، أعرب معالي الرئيس اندو، عن ترحيب المنظمة بزيارة معالي المستشار قطان، موضحاً أنها زيارة تاريخية رفيعة المستوى كأول مسؤول سعودي يزورها، مشيراً إلى أن ما أبداه معالي المستشار يترجم العلاقات المتميزة بين المملكة ودول المنظمة، منوهاً بترحيب المنظمة بالجهود التي تقوم بها المملكة في القارة الإفريقية.عقب اللقاء، أصدرت المنظمة بياناً أكدت فيه ترحيبها بعقد القمتين (القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة).وأشاد البيان بجهود المملكة الحثيثة التي تسعى من خلالها لتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية، وأكدت على دعمها الكامل لاستضافة المملكة العربية السعودية لمعرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض.من جهته عبر معالي المستشار أحمد قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم، الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين المملكة وأعضاء المنظمة.// انتهى //20:31ت م0206