جدة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واساجتمعَ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه اليوم ، في ثاني أيام الزيارة الرسمية التي يقومُ بها إلى المغرب،بمعالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.وخلال اللقاء أشادَ الوزيرُ بدور منظمة التعاون الإسلامي في توحيد مواقف الدول الأعضاء تجاه التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وجَدَدَ دعمَ المملكة المغربية لعمل المنظمة وللعمل الإسلامي المشترك.من جانبه،ثَمَّنَ الأمينُ العام إسهاماتِ المملكة المغربية في تعزيز حوار الحضارات والأديان وتوطيد قيم الوسطية والتفاهم بين الشعوب،مشيدًا بالتجربة المغربية في تكوين الأئمة المرشدين والمرشدات خاصة من الدولة الأفريقية.وجرى - خلال اللقاء- تبادلُ الرأي بشأن عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي.من جهة أخرى،زارَ الأمين العامُّ معهدَ محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات،واطلع على نشاطه والمناهج العلمية المتبعة.// انتهى //20:32ت م0208