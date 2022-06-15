مالابو 16 ذو القعدة 1443هـ الموافق 15 يونيو 2022م واسأوفد فخامة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، "دولة مقر منظمة سيماك" وفداً رسمياً للمشاركة في الاجتماع الذي عقده معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان مع رئيس وأعضاء المجموعة.وأعلن معالي مستشار رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى ادريان بوني ابومبو، في تصريح لوسائل الإعلام عقب الاجتماع، عن ترحيب بلاده بعقد القمتين (القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة) في مدينة الرياض، وعن دعم بلاده الكامل لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض "إكسبو 2030" في مدنية الرياض.من جهته، عبر معالي المستشار، عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين.// انتهى //20:40ت م0209