جاكرتا 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسسَجَّلَتْ مبادرةُ "طريق مكة" ، إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، نجاحًا ملموسًا في إنهاء إجراءات سفر حجاج بيت الله الحرام من إندونيسيا إلى الأراضي المقدسة في مدة وجيزة لاتتجاوز الدقائق المعدودة للرحلة الواحدة." واس " زارت مطار جاكرتا الدولي والتقت بمشرف صالة مبادرة "طريق مكة" العقيد بدر المديفر الذي أوضحَ في حديثه أنَّ وزارةَ الداخليةِ ممثلةً في المديرية العامة للجوازات والجهات الشريكة في تنفيذ المبادرة تنهي عملياتِ تفويجِ الحجيج إلى الأراضي المقدسة من خلال ثلاث مراحل في المطار؛أولاها:مرحلة ماقبل إنهاء إجراءات السفر،والثانية مرحلة إنهاء إجراءات السفر،وبالدخول فيها تعدُّ بدايةَ المرحلة الفعلية للسفر إذا يجري فيها مطابقةُ شروطِ ومواصفات السفر من اشتراطات صحية وعامل السن وغيرها من الشروط المتحققه في الحاج .وأضافَ أنَّ مبادرةَ طريقِ مكة تهدفُ إلى استقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم ابتداءً من إصدار التاشيرات إلكترونياً حتى إنهاء إجراءات سفرهم في مطار جاكرتا،حيث يجري استقبالهم في صالة مبادرة طريق مكة والترحيب بهم وتوزيعهم على الكاونترات البالغ عددها 15 كونترًا لإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة والتأكد من الجوازات عند بوابة الخروج ، بعدها تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة وهي الانتقال إلى صالة الانتظار قبل صعود الطائرة،وبعد الانتهاء من الرحلة يتم فتح البوابه والتأكد من جوازات السفر قبل الصعود إلى الطائرة .وعند الوصول إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة يُنقلون إلى مقارّ سكنهم دون المرور بأي إجراءات للدخول إلى المملكة.يُذكرُ أنَّ الجهاتِ المشاركةَ في صالة مطار جاكرتا ، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطاعي سدايا، وشركة علم.// انتهى //20:47ت م0210