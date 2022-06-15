انجامينا 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022م واسالتقى الرئيسُ التشاديُّ، الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، بالعاصمة إنجامينا، بمديرة مديرة عمليات البنك الدولي في تشاد،ومنطقة وسط وغرب أفريقيا ،كلارا دي سوزا.وجرى - خلال اللقاء وفق موقع رئاسة جمهورية تشاد-استعراضُ الشراكة القائمة بين تشاد والبنك الدولي وكيفية مواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد في ظل المرحلة الانتقالية،إلى جانب بحث سبل دعم التعاون بين تشاد ومجموعة البنك الدولي ومرافقة جهود الحكومة التشادية في مساعيها لمكافحة الفقر وسوء التغذية وتحقيق التنمية والرفاهية للمواطنين.//انتهى//20:54ت م0212