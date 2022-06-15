الرياض 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واستنطلقُ غدًا على ملاعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة منافساتُ بطولةِ غربِ آسيا لكرة قدم الصالات للسيِّدات بمشاركة ستة منتخبات ستتنافس في النسخة الثالثة من تاريخ البطولة.وتوزَّعَت منتخباتُ البطولةِ الستة على مجموعتين،ضمت الأولى منتخباتِ العراق والبحرين وفلسطين، والثانية المنتخبَ السعودي المستضيف،إلى جانب منتخبات الكويت وعمان.وتبدأُ المواجهاتُ في تمام الخامسة النصف عصرًا بلقاء بين منتخبي العراق والبحرين، فيما سيعقبه حفلٌ مصغَّرٌ لافتتاحِ البطولة، تلي ذلك مواجهةُ المنتخب السعودي ونظيره الكويتي عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.// انتهى //20:55ت م0213