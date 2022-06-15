الرباط 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسأغلقتِ البورصةُ المغربيةُ - اليوم- على ارتفاعٍ في التعاملات، حيث سَجَّلَ مؤشرُها الرئيسي مازي تقدمًا بنسبة 0.77 %،مايعادلُ 12.358,98 نقطة.وتقدَّمَ مؤشرُ أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.79 % ليستقر عند 995,53 نقطة،فيما ارتفعَ المؤشرُ المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.33 % مسجلاً 928,04 نقطة.وبلغَ الحجمُ الإجمالي للتداولات ما مجموعه 230,34 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملةُ البورصة 646,72 مليار درهم مغربي.// انتهى //21:02ت م0214