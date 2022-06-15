جدة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسأعلنت إدارةُ موسم جدة تمديدَ فعاليةِ حديقة الأمير ماجد أحد مناطق الموسم حتى يوم الأحد المقبل ١٩ يونيو.وتُقَدِّمُ حديقةُ الأمير ماجد عدداً من الفعاليات والعروض المتنوعة والحيَّة، وفعاليات ترفيهية للأطفال، ومتاجر للتسوق، ومنطقة كرنفال لعروض التحدي والألعاب، وتجربة بيت الرعب.وشهدتْ حديقةُ الأمير ماجد عروضاً فنية أسبوعية جمعت بين ثقافات خمس دول عالمية "أندونيسيا-باكستان-الهند-بنجلاديش-الفلبين"، حيث قُدمت من خلالها أجمل العروض الخاصة بكل دولة.وأحيا نجوم الفن من الدول الخمس حفلاتٍ غنائيةً واستعراضيةً ضمن فعاليات حديقة الأمير ماجد المقامة في موسم جدة ٢٠٢٢،وسط إقبال جماهيري كبير،أخذ الزوار في رحلة معرفية إلى الثقافات العريقة.وتعدُّ حديقةُ الأمير ماجد أكبرَ حدائق جدة، وإحدى المناطق المجانية في موسم جدة التي تسمحُ للزوار بالاستمتاع برحلة طبيعية خلابة تشملُ أنشطةً للأطفال وتجربةَ تسوقٍ فريدةً، بالإضافة إلى الترفيه المتنوع ثقافيًا لجميع الفئات العمرية.// انتهى //21:24ت م0216