الأحساء 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسافتتحَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، بحضورِ صاحبِ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظِ الأحساء، صالاتِ الجبر للخدمات الاجتماعية بمدينة المبرز بمحافظة الأحساء .وأكدَ سموُّ أميرِ المنطقة الشرقية أنَّ المؤسساتِ الخيريةَ بالمنطقة تهتمُ كثيراً بإنشاء مثل هذه المشاريع؛خدمةً للمجتمع لتعزيز روح التعاون المجتمعي بين أفراده .من جانبه، أوضحَ رئيسُ مؤسسة أبناء حمد الجبر الخيرية عبدُاللطيف الجبر أنَّ صالاتِ الجبر للخدمات الاجتماعية تقعُ بحيّ اليرموك بجوار مخطّط الراجحي على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع، وتُعدُّ أحدَ وأهم مشاريع الخدمة الاجتماعية التي تنفذها المؤسسة؛بهدف دعم ذوي الدخل المحدود وأهاليهم في أفراحهم وأتراحهم، وذلك بتهيئة الصالات لتلك المناسبات بمبلغ رمزي.وأشارَ إلى أنَّ المبانيَ تتكونُ من قاعة رجال وقاعة نساء مجهَّزة بصالات طعام للرجال وصالات طعام للنساء بطاقة استيعابيّة بلغت أكثرَ من ٣٥٠ ضيفًا، ومجهَّزة بكامل المرافق والأثاث لكل المناسبات.كما شهدَ سمو أمير المنطقة الشرقية توقيعَ عقودِ إنشاء مستشفى الجبر لعلاج الإدمان بتكلفة تجاوزت ٣٣ مليون ريالٍ، وعقد إنشاء مجمع الدكتور محمد الجبر لمتلازمة داون بتكلفة بلغت ٢٥ مليون ريالٍ .// انتهى //21:34ت م0218