الرياض 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واساختتمَ الرؤساءُ التنفيذيون في الشركات الحكومية وشبه الحكومية التابعة للصناديق السيادية ،اجتماعَ مجموعةِ العمل الخليجية للأمن الغذائي الذي استضافته الشركةُ السعوديةُ للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" اليوم في الرياض بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وبحثَ الاجتماعُ الإجراءاتِ والتدابيرَ الموحَّدةَ لتعزيز التعاون والتنسيق وتحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس وتأمين سلاسل الإمداد،كما تناولت حلقاتُ النقاش في الاجتماع أبرز الموضوعات الداعمة إلى تأسيس إستراتيجية موحَّدة للأمن الغذائي لدول مجلس التعاون بالإضافة إلى دراسة الفرص الممكنة للتكامل بين الشركات الخليجية في ذات المجال.وأشارَ الرئيسُ التنفيذي لمجموعة "سالك" المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح إلى أن الاجتماع جاء بدعوة من شركة "سالك" خلال الاجتماع الاستثنائي لوكلاء الوزارات المعنية بالزراعة الذي عُقِدَ الشهرَ الماضي في مدينة الرياض ، موضحًا أنَّ هذا التوجهَ يمثلُ إرادةً سياسيةً نابعةً من الحاجة الملحة لوجود إستراتيجية موحدة للأمن الغذائي وانطلاقًا من نقاط القوة في دول الخليج ، مقدماً شكره وتقديره لجميع الشركات المشاركة ومستوى تمثيلها الذي انعكس على نوعية المداخلات وإثراء الحوار في الاجتماع.إلى ذلك أشادَ المشاركون بخطوة الاجتماع الذي جمعَ الموضوعاتِ والتحدياتِ ذات العلاقة تحت سقف واحد، وبحثَ فرصَ مواجهتها وتعزيزها وتكاملها بين الشركات الخليجية،حيث سترفعُ التوصياتُ إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدراستها ومواءمتها مع الجهات الحكومية المعنية في دول المجلس.// انتهى //21:42ت م0219