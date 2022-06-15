اقتصادي/ البنكُ المركزي السعودي يرفعُ معدلَ اتفاقياتِ إعادة الشِّراء وإعادة الشِّراء المعاكس
الأربعاء 1443/11/16 هـ الموافق 2022/06/15 م واس
الرياض 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واس
اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية، قرَّر البنكُ المركزي السعودي رفعَ معدلِ اتفاقياتِ إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 %من 1.75 إلى 2.25 %، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5 %من 1.25 إلى 1.75 %.
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