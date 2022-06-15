الرياض 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واساتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية، قرَّر البنكُ المركزي السعودي رفعَ معدلِ اتفاقياتِ إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 %من 1.75 إلى 2.25 %، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5 %من 1.25 إلى 1.75 %.// انتهى //22:25ت م0227