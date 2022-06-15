جنيف 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسشددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، داعية جميع الأطراف إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى توافق شامل يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويوفر حل مستدام للأزمة السياسية القائمة.وفِي كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل أمام مجلس حقوق الإنسان نيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مناقشة الأوضاع في السودان، اليوم، أثنى على جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية ا(يفاد) في دفع الأطياف السودانية باتحاه الانخراط في الحوار السياسي بهدف إنهاء الأزمة والوصول إلى تحقيق السلطة الانتقالية المدنية.وثمنت دول مجلس التعاون، الجهود التي يبذلها السودان والتعاون الذي يبديه مع آليات حقوق الإنسان، مشددة على الدور المهم الذي يلعبه تقديم الدعم التقني، بهدف ضمان المحاسبة وتعزيز وحماية حقوق الانسان وفق أولويات الحكومة السودانية.وأكدت ضرورة احترام سيادة واستقلال السودان الشقيق ووحدة أراضيه، داعية المجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة للإسهام بشكل إيجابي ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار السياسي وتجاوز كافة التحديات وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.//انتهى//22:44ت م0230