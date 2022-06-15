الرياض 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسأعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات أندرو بلازا قائمة اللاعبين الذي وقع عليهم الاختيار للمشاركة في بطولة كأس العرب لكرة الصالات السادسة للمنتخبات، والمقرر إقامتها في الدمام، في الفترة من 20 إلى 28 يونيو الجاري .وضمت القائمة 16 لاعبًا وهم : أسعد السعد، عبدالله الشمري، حمود الدهان، عبدالرحمن الملا، معاذ العسيري، فرحان الأسمري، صالح القرني، عبدالإله العتيبي، ناصر الحارثي، أسامة باعبدالله، عبدالعزيز العلوني، محمد الخماس، عبدالله مغربي، منصور الزهراني، محسن فقيهي، فهد الرديني.يُذكر بأن مراسم قرعة بطولة كأس العرب لكرة الصالات السادسة للمنتخبات أوقعت الأخضر في المجموعة C بجانب منتخبي ليبيا وفلسطين.// انتهى //23:15ت م0233