الرياض 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسوقعّ مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي و المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) اتفاقية تعاون في المجال الإعلامي والتوعية الصحية بالمقر الرئيس للمجلس بالرياض، ومثل المجلس المدير العام سليمان الدخيل، ومثّل نبراس الرئيس التنفيذي الدكتور سعيد بن مشبب القحطاني .وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، وإشهار المحتوى التوعوي والخاص بالحملات التوعوية ذات العلاقة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية, كما يعمل الطرفان وفقاً لهذه الاتفاقية على التعاون في مجال التوعية الصحية من خلال عدة وسائل وآليات، من بينها التعاون في إعداد المحتوى، وتصميم الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة، والتعاون في نشر حملة الوقاية من المخدرات في جميع المنصات التابعة لنبراس، والتعاون على رفع الوعي في المجتمع الخليجي من خلال تعزيز وإعادة نشر المحتوى التوعوي.ويسعى مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الذي يعتبر منظمة خليجية فاعلة في المجال الصحي للنهوض والارتقاء بمستوى القطاع الصحي في الدول الأعضاء، من خلال تقديم المبادرات البناءة، والاستجابة للقضايا والتحديات الصحية الإقليمية والعالمية، ودعم صناعة القرار والسياسات الصحية، وتنسيق العمل الخليجي المشترك لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجال الصحي، بما يحقق أهدافه، والمجلس منظمة ذات مكانة إقليمية عالمية مرموقة، لها دور محوري، تسهم بفاعلية في دفع مسيرة التعاون والعمل الخليجي الصحي المشترك لتحقيق الصحة المستدامة.// انتهى //23:16ت م0234