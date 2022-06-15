واشنطن 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسرصدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 72 إصابة بجدري القردة في ثماني عشرة ولاية.وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية (CDC) اليوم أن الحالات المسجلة رُصدت في ولايات أريزونا، ومقاطعة كولومبيا، وجورجيا، وكاليفورنيا، وكولارادو، وفلوريدا، وهاواي، وإلينوي، وماساتشوسيتس، ونيويورك، واوهايو، وإكلاهوما، وبنسلفانيا، ورود آيلاند، وتكساس، ويوتا، وفرجينيا، وواشنطن.// انتهى //23:16ت م0235