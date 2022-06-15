الرياض 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واستوّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر اليوم فريق الرياض بكأس دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الصالات للموسم الرياضي 2021-2022 .وحسم الرياض اللقب بعد فوزه على نظيره السر بنتيجة 8-2 في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم، بالصالات الرياضية بمدينة الرياض.وكان الرياض قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره الأمجاد بنتيجة 6-1 في مباراة نصف النهائي التي جرت بينهما مساء أمس الثلاثاء على صالة نادي النصر، فيما تأهل السر بعد فوزه على هجر بالنتيجة ذاتها في نصف النهائي الثاني.يذكر أن الأندية الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي الرياض، هجر، الأمجاد، السر، بالإضافة للناديين الفائزين في مباراتي تحديد المركزين الخامس والسادس النصر والسروات صعدت رسميًا إلى الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2022-2023.// انتهى //23:27ت م0236