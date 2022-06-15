نجران 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واستحت رعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران تستضيفُ إمارة المنطقة غداً اجتماع لجان السلامة المرورية لإمارات المناطق تحت شعار "طرق آمنة"، بحضور قيادات إمارات المناطق في المملكة والجهات ذات العلاقة.وسيتضمن الاجتماع مناقشة محاور أهداف السلامة المرورية في المناطق فيما يتعلق بالمركبات والطرق، وسلوك قائدي المركبات والمشاة.// انتهى //23:44ت م0239