رابغ 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسأشاد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر بمستوى كفاءة وتنافسية الخدمات المقدمة في مينائي الملك عبدالله في رابغ وميناء جدة الإسلامي؛ وذلك بعد تحقيق الموانئ السعودية الصدارة بين 370 ميناءً عالمياً من حيث الكفاءة التشغيلية خلال العام الماضي 2021، في إنجاز دولي جديد للمملكة على صعيد قطاع النقل البحري والموانئ؛ حيث جاء «ميناء الملك عبد الله» برابغ في المركز الأول عالمياً؛ و«ميناء جدة الإسلامي» ثامناً وفق التقرير الدولي لـ«مؤشر أداء موانئ الحاويات عالمياً».وخلال زيارته أمس الأربعاء لميناء الملك عبدالله وميناء جدة الإسلامي برفقة رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري؛ أشاد معاليه بالجهود الوطنية التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز الوطني؛ مشيراً إلى ما تشهده موانئ المملكة من تطور ملحوظ عبر تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تمت تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الإستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وتعزيز الابتكار ومستوى العمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية، فضلاً عن أتمتة الإجراءات واستخدام أحدث التقنيات والتجهيزات التشغيلية واللوجستية المتطورة.// انتهى //00:22ت م0001