الرياض 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، حفل تخريج (1592) من طلبة كلية الملك فهد الأمنية بالدورة التأهيلية (51) للضباط الجامعيين، والدفعة (63) من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية، والدفعتين (11) و (12) من طلبة البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي للعام الدراسي 1443هـ، وذلك في مقر الكلية بالرياض.وألقى مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن شكره لسمو وزير الداخلية على رعايته الكريمة لحفل التخرج، مبيناً أن الكلية نجحت في تنفيذ برامجها كافة، وظفرت بتحقيق الشراكة الفعالة مع القطاعات الأمنية في تلمس أدق الاحتياجات التدريبية وتقديم المحتوى المناسب لها.وأكد أن الخريجين نهلوا من مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية وتدربوا على أحدث الأجهزة وتنافسوا في مجالات الإبداع والبحث فيما يخدم العمل الأمني، متوجين كل ذلك بمراعاة أحكام وآداب الضبط والربط العسكري، وتعزيز مهارات القيادة والإدارة.ودعا في ختام كلمته، الله عز وجل أن يحفظ الوطن ويديم أمنه وعزه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.ثم ألقى رقيب أول الكلية كلمة الخريجين، أكدوا فيها جاهزيتهم للعمل بكل إخلاص وأمانة.بعدها بدأ العرض العسكري، ومراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، وأدى الخريجون قسم الولاء والطاعة.ثم أعلنت النتيجة العامة للدورات، حيث كرم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود أوائل الخريجين.وفي نهاية الحفل عزف السلام الملكي.// انتهى //00:28ت م0002