القاهرة 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسحقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على ضيفه فريق إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما يوم أمس على ملعب "السلام" بالقاهرة، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ 14 لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري، بينما ظل إيسترن في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 13 نقطة.//انتهى//01:18ت م0004