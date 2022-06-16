مكة المكرمة 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على جاهزية الشؤون الإسلامية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1443 هـ في جميع المواقع التي تشرف عليها الوزارة سواء على الطرق البرية أو البحرية أو الجوية إلى جانب المواقيت والمساجد في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها .وأوضح معاليه في تصريح صحفي عقب جولته التفقدية التي قام بها اليوم على عددا من مساجد المشاعر المقدسة تمثلت في مسجد نمرة ومسجد المشعر الحرام ومسجد حجاج البر ومسجد الخيف علاوة على مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحي التنعيم اطلع خلالها على جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1443 ه كما افتتح معاليه مبنى فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة حيث أنه تم هذا العام استحداث تقنية حديثة جدًّا، لتنقية الهواء في المشاعر المقدسة، بحيث يتغير الهواء الموجود في المسجد خلال ثلث ساعة تقريبًا من هواء مستهلك إلى هواء نقي ونظيف, لافتاً النظر إلى أن ما تم إنفاقه على أعمال تهيئة المساجد في المشاعر المقدسة يبلغ أكثر من 90 مليون ريال وذلك بفضل من الله ثم بفضل الرعاية الخاصة التي تحظى بها بيوت الله من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – .وبين معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن الوزارة من خلال وكالتي المشاريع والمساجد تتابع وتعمل طوال العام للوقوف على الخدمات التي تقدم في المواقيت والحرص على تحسينها لكي تكون في أعلى المستويات التي تتمكن من خلالها لاستقبال ضيوف الله داعيا الله عز وجل أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وعودة حميدة إلى أوطانهم سالمين غانمين بعد أن يمن الله عليهم بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل يسر وسهولة وأمان في ظل ما توليه قيادة هذه البلاد المباركة من كامل عنايتها ورعايتها لحجاج بيت الله العتيق .وأفاد بأن الوزارة ستقوم ببث أكثر من 4 ملايين و200 ألف رسالة نصية توعوية بعدة لغات على جوالات الحجاج عبر شبكات الاتصالات تعني بأمور الحج وأداء المناسك إلى جانب إطلاق أكثر من 5 آلاف كلمة ومحاضرة توعوية عن الحج في الجوامع والمساجد والمواقيت كافة التي يمر عليها حجاج بيت الله الحرام ,وكذالك توزيع أكثر من مليون و271الفا و800 مطبوعة بإحدى عشر لغة عالمية لشرح المناسك , مؤكداً أن المملكة لم ولن تقصر أبدا فيما يحقق الراحة والأمان لحجاج بيت الله الحرام طيلة تواجدهم في رحلتهم الإيمانية.كما أفتتح معاليه خلال جولته مبنى فرع الوزارة الجديد بمنطقة مكة المكرمة الذي تم تجهيزه بجميع الإمكانات والتجهيزات على أعلى المستويات ليتمكن الفرع من أداء مهامه ومسؤولياته على الوجه الأكمل.وأستمع إلى شرح من قبل مدير عام الفرع الدكتور سالم بن حاج الخامري عن محتويات المبنى وإمكاناته البشرية والآلية والتقنية كما تعرف على برنامج " البيانات الرقمية " الذي ينفذه الفرع بكوادر سعودية مؤهلة علميا وعمليا والهادف إلى تكوين قاعدة بيانات رقمية للمساجد والأراضي بمكة المكرمة, وكذلك توثيق وأرشفة كافة ملفات صكوك المساجد والأراضي بالإضافة إلى تعزيز وتمكين التحول الرقمي لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة وقد تم من خلال البرنامج من تنفيذه حتى الآن أرشفت 35255 صفحة فيما بلغ عدد الملفات الإلكترونية في البرنامج 1594 ملفا وعدد الملفات الورقية 1719 ملفا كما تم حصر 848 رخصة بناء وحصر 727 صكا .// انتهى //02:01ت م0005