جدة 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسوقع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أمس الأربعاء، ثلاثة اتفاقيات تهدف للإسهام في حفظ النعمة والحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمنطقة، بالإضافة إلى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على النعمة.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة، والثانية مع الجنه الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم " تراحم"، والثالثة مع جمعية حجر الخيرية، تأتي وفق تبني مبادرة " البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء"، إلى جانب نشر الوعي، والمحافظة على النعم ، وخفض معدلات الفقد والهدر، بما يتوافق مع قيمنا الإسلامية التي تدعو إلى ذلك، آملًا أن تسهم هذه الأعمال في أن تكون أحد أسباب إستدامة النعم في هذه البلاد المباركة.// انتهى //02:22ت م0006