الرياض 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عن مواعيد القبول للفصل الأول من العام التدريبي 1443 - 1444 هـ في كافة منشآتها وبرامجها التدريبية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس في كلا الفترتين الصباحية والمسائية.وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن فترة التنسيق للقبول والتسجيل تتطلب العمل على رفع الطاقات الاستيعابية للمنشات لاحتواء أكبر نسبة من أبنائنا المتدربين والمتدربات والذين هم أمل هذا الوطن للوصول بهم إلى أعلى مستويات التدريب لإخراج جيل يليق بطموح هذا الوطن وقيادته تماشيًا مع الرؤية العظيمة 2030 كما أن تزايد القبول على برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يؤكد الاتجاه العملي لشبابنا وشاباتنا ويدعم ذلك وجودهم المشرف ميدانيًا.// انتهى //03:13ت م0007