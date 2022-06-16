القطيف 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسواصل فريق النور صدارته لترتيب منافسات بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية لدرجة الناشئين بالعلامة الكاملة بواقع 8 نقاط، بعد فوزه في مواجهته ضمن اليوم الثالث من البطولة التي تقام منافساتها على شاطئ الرملة البيضاء بمحافظة القطيف.وحل الابتسام في المركز الثاني بنفس عدد نقاط النور، ثم الخليج ثالثاً برصيد 4 نقاط، وبنفس النقاط حل الصفا رابعاً، ثم المحيط خامساً بنقطتين، والخويلدية سادساً، والحزم سابعاً بدون أي نقاط.وأسفرت نتائج مباريات اليوم الثالث من البطولة عن فوز النور على المحيط، والابتسام على الصفا، والخليج على الخويلدية، بنتيجة شوطين دون مقابل في جميع المواجهات، وحصل على جوائز أفضل لاعب في المواجهات كل من: محمد الدرورة من النور، علي آل قريش من الصفا، إبراهيم الخويلدي من الخويلدية.وستقام اليوم، أربع مواجهات، حيث سيلعب في أولى المواجهات النور مع المحيط عند الساعة 5:00 مساءً، ثم المحيط مع الخليج عند الساعة 5:45 مساءً، وبعدها يلتقي عند الساعة 6:30 الخويلدية مع الحزم، وفي آخر المواجهات يلعب المحيط مع الحزم الساعة 8:45 مساءً.// انتهى //03:20ت م0008