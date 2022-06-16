القطيف 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واستصدر فريق النور ترتيب منافسات بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية لفئة الكبار، بعد فوزه على نظيره الثقبة بنتيجة شوطين دون مقابل، ضمن الجولة الأولى من البطولة التي تقام منافساتها على شاطئ الرملة البيضاء بمحافظة القطيف.وجاء فريق الصفا في مركز الوصافة بعد تحقيقه الفوز على الخليج بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد، ليحل الخليج ثالثاً، ثم الثقبة في الترتيب الرابع والأخير.وحصل على جائزة أفضل لاعب في مواجهة النور والثقبة لاعب فريق النور حمدي أبو عبيد، فيما حصل على الجائزة في مباراة الخليج والصفا لاعب حارس الصفا سراج آل إبراهيم.وتلعب اليوم، الجولة الثانية من البطولة، إذ يلتقي الثقبة مع الخليج عند الساعة 7:15 مساءً، ويلعب في المواجهة الثانية النور مع الصفا في تمام الساعة 8:00 مساءً.// انتهى //05:46ت م0010