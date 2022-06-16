النبهانية 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسترأس محافظ النبهانية طارق اليحياء جلسة المجلس المحلي بالمحافظة، أمس، بحضور مدير مكتب خدمات المشتركين بكهرباء الرس المهندس لافي الحربي الذي قدم في بداية الجلسة عرضاً عن الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين في المحافظة ومراكزها والحلول الآنية والمستقبلية لدعم الشبكة وتلافي الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي والبدائل عند عمل الصيانة الدورية بما يضمن عدم تضرر القطاعات الحيوية والأفراد من ذلك .كما تضمنت الجلسة مقترحات عديدة للخدمة المقدمة من جانب شركة الكهرباء للمستفيدين في اعلى مستوى لها وكفاءة ، كما استعرض عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال والتي تهم محافظة النبهانية والمراكز المرتبطة بها من ناحية الخدمات الصحية والبلدية والزراعية والمياه والاتصالات وأتخذ بشأنها التوصيات اللازمة تمهيداً لرفعها لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم.// انتهى //05:49ت م0011