ينبع 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسحققت إدارة تعليم ينبع، 3 مراكز متقدمة على مستوى إدارات التعليم بالمملكة في مجال العمل التطوعي (عدد المتطوعين، الفرص التطوعية، الساعات التطوعية) خلال الربع الأول لعام 2022م .وأشار مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، إلى الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للعمل التطوعي، كونه أحد أهم العناوين البارزة والمحاور الرئيسة في رؤية المملكة 2030، وماتبذله من دعم لتعزيز الجهود التطوعية المختلفة وتكريمها، بجانب نشر وتنمية مفهوم التطوع لدى الأفراد من أجل بناء وخلق صورة إيجابية عن المجتمع السعودي، ونشر مفاهيم العطاء والبذل، والوصول إلى مليون متطوع في 2030، وشكر فريق العمل في وحدة العمل التطوعي وجميع الفرق التطوعية المشاركة، على الجهود المبذولة لنشر ثقافة العمل التطوعي و تأصيل أهدافه لدى المجتمع التعليمي والجمهور الخارجي للارتقاء بالعمل التطوعي والتي ساهمت في تحقيق النتائج المتقدمة، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والتميز .بدورها أوضحت منسقة العمل التطوعي بتعليم ينبع نهى العتيبي، أن آلية العمل التطوعي بإدارة التعليم بالمحافظة، سارت وفق خطة منظمة لاختيار المتطوعين وتسكينهم في الفرص التطوعية، وتوثيق الجهود التطوعية المبذولة من خلال العمل بنماذج احترافية وفق المعيار الوطني السعودي والذي يستند على أفضل الممارسات العالمية في مجال التطوع، وكذلك السعي الى تدريب المتطوعين وقادة الفرق التطوعية لصناعة تطوع متميز ومؤسسي للعمل بشكل منظم ومنتج وبفعالية أكبر، واستثمار الموارد البشرية المتاحة في الإدارة والتي تزخر بكوادرها التعليمية والإدارية، وإعداد البرامج والمبادرات البناءة لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة وبأثر مستدام، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المهتمة في هذا المجال؛ تحقيقًا لدعم الشراكة المجتمعية واستناداً إلى مبدأ المسؤولية الاجتماعية.// انتهى //06:59ت م0015