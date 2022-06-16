المدينة المنورة 17 ذوالقعدة 1443هـ الموافق 16 يونيو 2022م واسنبه المركز الوطني للأرصاد من تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، وتشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية وخيبر والمهد وبدر ووادي الفرع، يبدأ الساعة الـ 10 صباحًا ويستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 6 مساء .// انتهى //09:03ت م0017