الطائف 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسأكد المدير التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ، والمدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل في مركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبد الله البكر أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع كافة المحافظات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .جاء ذلك خلال استقبال سمو محافظ الطائف لممثلي برنامج جودة الحياة لاستعراض أهم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق خطط ومشاريع تنمية المحافظة على مستوى القطاعات المرتبطة ببرنامج جودة الحياة مثل الرياضة والثقافة والسياحة والبلديات ونحوه لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في المحافظة.وعد البكر قطاع السياحة من القطاعات المحورية في محافظة الطائف، ونقطة جاذبة للاستثمارات وغنية بالفرص لما حباها الله – عز وجل –بطبيعة رائعة وطقس معتدل، بالإضافة إلى ما تحتويه من معالم أثرية عريقة مثل سوق عكاظ، وقصر شبرا، والمتحف الوطني، وسد معاوية، ما جعلها وجهة سياحية من الطراز الأول ومقصداً لآلاف السياح كل عام ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو تطوير قطاع السياحة والمحافظة على تراث المملكة العربي والإسلامي والوطني.ونوه بدور محافظة الطائف الرائد في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بالقطاع الثقافي، مشيرا إلى أن مدينة الطائف تعد مركزاً للشعر العربي منذ عصوره الأولى قبل الإسلام، وقد تم اختيارها عاصمة للشعر العربي لعام 2022، وتنشط فيها الكثير من المبادرات والمشاريع التي تُعنى بهذا الجانب.// انتهى //09:24ت م0018