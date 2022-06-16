الخرطوم 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بتأكيد المملكة العربية السعودية، موقفها الثابت والداعم للسودان في كل ما يحقق أمنه واستقراره، وذلك خلال كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة لدى جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، حيث رحب بالحوار البناء بين الأطراف السودانية لاستعادة المؤسسات الانتقالية كافة, داعياً المجتمع الدولي إلى أن يسهم بشكل إيجابي في إرساء دعائم الاستقرار والسلم والأمن في السودان.وأبرزت تجديد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تمسك قيادة الجيش السوداني بالحوار الشامل الذي تسهله الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، مبيناً أن الحوار هو المخرج الوحيد الذي يفضي إلى تحقيق التوافق الوطني، وصولاً إلى مرحلة الانتخابات.وعرجت صحف الخميس على تأكيد وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو، مواصلة السودان إجراء الإصلاحات المؤسسية والقانونية اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان.وأشارت إلى وصول ( 141 ) مواطناً سودانياً إلى مطار الخرطوم من مدينتي بنغازي وطبرق بدولة ليبيا، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية، المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة.وسلطت الضوء على لقاء وزير الداخلية السوداني الفريق أول عنان حامد محمد عمر أمس بنظيره السنغالي فليكس أنطوان عبد الله، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الشرطي والتنسيق وتبادل المعلومات في المجال الأمني، خاصة فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة السيبرانية.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينلاند، بشأن تطورات القضية الفلسطينية وسُبل دفعِ عمليةِ السلام.// انتهى //09:27ت م0019