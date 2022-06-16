القاهرة 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت من الحفاظ على حقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني متوازن وملزم، بشأن سد النهضة الإثيوبي يحقق مصالح كل الأطراف.وأشارت إلى أن مباحثات الرئيس المصري مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بالقاهرة أمس تناولت استعدادات مصر الجارية تنظيمياً وموضوعياً، لاستضافة قمة المناخ العالمية المقبلة «COP27».وسلطت الضوء على انطلاق الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة بحضور وزراء الدول الأعضاء الدائمين وممثلي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ومفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي.وواكبت الصحف تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، مشيرة إلى أن مجلس النواب الليبي أقر بالإجماع، خلال جلسته التي عقدت في سرت، الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.وتطرقت الصحف المصرية إلى رفع عدد من البنوك المركزية للدول العربية سعر الفائدة عقب اعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام ١٩٩٤وذلك مع رفعه معدل الاقتراض بمقدار 0٫75 نقطة مئوية.// انتهى //10:33ت م0022