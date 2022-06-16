إسلام آباد 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم رفع أسعار البنزين في باكستان للمرة الثالثة خلال عشرين يوماً، وذلك بسبب سحب الحكومة الدعم عن المنتجات النفطية تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، حسب ما أعلن وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل.وأخبرت عن استمرار تراجع سعر الروبية الباكستانية، ليهبط إلى أدنى المستويات، بسبب الضغط الذي يواجهه الاقتصاد الباكستاني متأثراً بموجة الركود الاقتصادي العالمي.واهتمت بدعوة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للشركات الصينية إلى تعزيز استثماراتها في المشاريع الملحقة بالممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، وذلك لتعزيز المرحلة الثانية لهذا المشروع الرائد.وتناقلت صحف إسلام آباد موافقة الحكومة السريلانكية على مقترح لتخفيض العمل إلى أربعة أيام بإعلان الجمعة عطلة لموظفي الخدمة المدنية لتعزيز الأعمال الزراعية، ضمن خططها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.وتحدثت صحف الخميس عن تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 536 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات أكثر 6 ملايين حالة منذ بدء الجائحة، واقتراب السلطات الصينية من السيطرة على الموجة الحالية للوباء المنتشرة في بعض المدن الصينية.// انتهى //10:33ت م0023