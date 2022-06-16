الرياض 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية، وذلك لشهر مايو 2022م، وفقاً لـ 14 معياراً أساسياً لقياس الأداء، وتأتي تطبيقاً للتوجُّهات الإستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.ونال مطار الملك خالد الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومطار أبها الدولي، ومطار الجوف، ومطار نجران مراكز المقدمة في التقرير.واتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء المطارات حيث قسمت التقييم إلى خمس فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية، التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنوياً، وحصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانياً مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 45%.وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على المركز الأول بنسبة 82%، فيما حصل مطار الملك فهد الدولي على نسبة 73%.أما في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100%، فيما حل مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان ثانياً بنسبة التزام 88%.والفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن 2 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الجوف على المركز الأول بنسبة التزام 100% متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.وفي الفئة الخامسة للمطارات الداخلية، حصل مطار نجران على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.وتستند الهيئة العامة للطيران المدني في تقييم أداء المطارات على 14 معياراً أساسياً لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، بالإضافة إلى معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.// انتهى //10:33ت م0024