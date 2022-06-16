سكاكا 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم في مكتبه بالإمارة، الشيخ ماجد بن فيصل الدويش، بمناسبة تعيينه رئيساً للنيابة العامة بالمنطقة.وهنأ سمو الأمير فيصل بن نواف الشيخ الدويش، سائلاً الله له التوفيق في عمله.ومن جانبه عبر رئيس النيابة العامة بالمنطقة عن شكره وتقديره لسموه.// انتهى //10:38ت م0026