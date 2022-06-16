عنيزة 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسأنهت بلدية محافظة عنيزة التابعة لأمانة منطقة القصيم معالجة التشوه البصري في المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الماضية .وأوضح رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس بن محمد القحطاني أنه تم معالجة أكثر من 390 ألف متر مربع من أعمال السفلتة والبنية التحتية وتطوير الطرق، وصيانة ما يقارب 4250 من أعمدة الإنارة واللوحات الرئيسة، وزراعة أكثر من 1000 شجرة في عدد من المواقع، إضافة إلى زراعة 284000 متر طولي من المسطحات الخضراء في مختلف الميادين والحدائق لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الحياة .// انتهى //10:42ت م0027