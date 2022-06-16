جدة 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسنظمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي أمس، اللقاء التعريفي لبرنامج "فرسان الجودة" في دورته الثالثة، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وعدد من منسوبي الجامعة.وأشاد معالي رئيس الجامعة خلال كلمة على هامش اللقاء التعريفي بجهود عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي في نشر ثقافة الجودة بالجامعة وتطوير أنظمة وآليات القياس والتقييم؛ لتحقيق استدامة التطوير والتحسين بالجامعة.عقب ذلك، دشن معاليه مبادرة "لصوتك أثر"، التي تهدف إلى تحفيز المستفيدين من خدمات الجامعة للمشاركة في الاستبانات المركزية من خلال إظهار مشاركتهم في صنع قرارات التطوير والتحسين، حيث توفر المبادرة آلية إلكترونية لقطاعات الجامعة المقدمة للخدمات المختلفة تمكنهم من توثيق إجراءات التطوير والتحسين المبنية على آراء المستفيدين وفق استجابتهم ضمن نظام الاستبانات الإلكترونية المركزية.واختتم اللقاء بتكريم معالي رئيس الجامعة لأعضاء فريق برنامج "فرسان الجودة" على جهودهم المثمرة في تفعيل أنظمة وممارسات الجودة والاعتماد والتميز بالجامعة.// انتهى //10:48ت م0028