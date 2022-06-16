الرياض 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسبدأت شركة المياه الوطنية ممثلة بوحدة أعمال المياه بمنطقة جازان ضخ المياه بعد تشغيلها منظومة نقل المياه من محافظة صبيا إلى محافظة العيدابي، بالإضافة إلى تشغيل شبكات مياه بمحافظة العيدابي لعدد 48 قرية .وبينت الشركة أن المشروع يأتي بهدف تعزيز منظومة المياه في المنطقة، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات المائية في المحافظة.وأكد مدير عام وحدة أعمال المياه بمنطقة جازان المهندس بندر ناصر جبر، أن الخطوط الناقلة والشبكات التي نفذت بلغت نحو 290 كم طولي، بالإضافة إلى عدد 2450 توصيلة منزلية، وعدد خزان واحد بسعة 6000 م3، لخدمة أكثر من 22500 مستفيد، بكمية مياه تصل إلى 6000م3/يوم، وعدد ساعات ضخ تصل إلى 10 ساعات باليوم، وذلك بهدف رفع نسب التغطية بالمياه، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والمساهمة في الحد بشكل كبير من أزمة المياه في محافظات العيدابي والداير وفيفا وهروب، فضلًا عن الاستغناء عن جزء من الآبار، واستبدالها بمياه التحلية.ودعا مدير عام وحدة أعمال المياه بمنطقة جازان المستفيدين الذين تم تركيب العدادات لهم إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة لتحديث بياناتهم، وطلب تفعيل الخدمة، مشيرًا إلى أنه يمكن للمستفيدين من خدمات المياه في القرى المغطاة بشبكات المياه، تقديم طلب الحصول على توصيلة منزلية جديدة عن طريق القنوات الرقمية لشركة المياه الوطنية.// انتهى //10:51ت م0029