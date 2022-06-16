لندن 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اتجاه بنك إنجلترا المركزي لرفع سعر الفائدة الرسمي للمرة الخامسة على التوالي ضمن خطط التحكم الإستراتيجي بالأسعار ومحاربة التضخم.وتناولت مشاركة وزير الدفاع بن ولاس في اجتماعات وزراء دفاع قوة الاستطلاع المشتركة JEF الذي استضافته العاصمة النرويجية أوسلو خلال اليومين الماضيين؛ لبحث التحديات الأمنية المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء.ونقلت في الشأن الدولي اتهام مسؤول أممي بارز السلطات الانقلابية في ميانمار بممارسة العنف ضد الأطفال والقصر، وذلك بعد ورود تقارير عن حالات قتل وتعذيب واسعة أثناء المعارك مع المعارضة وضمن التحقيقات التي تقوم بها السلطات الأمنية مع المحتجين.وتطرقت صحف الخميس إلى مطالبة الهند الدول الغنية بتقديم مزيد من الأموال لمحاربة التغييرات المناخية والارتفاع في درجات الحرارة.// انتهى //13:01ت م0048