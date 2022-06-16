الرياض 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات العدد الرابع من "مجلة دراسات الوثائق"، وهي مجلة علمية محكمة تصدر بشكل نصف سنوي.ويأتي إصدار هذه المجلة من قبل المركز ضمن جهوده الرامية إلى تشجيع نشر الأبحاث العلمية، وتعزيز البحث العلمي، وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب محلياً ودولياً، إضافةً إلى تعدد الموضوعات البحثية المنشورة لتكون بحوثاً نظرية وتطبيقية، ومدى إمكان الاستفادة منها في مجال الوثائق والأرشفة.وتتميز هذه المجلة بأنها إحدى منافذ النشر الأساسية والمهمة في مجال الأرشفة على المستوى الوطني والعربي حيث تشجع على نشر الدراسات المعدة من قبل باحثين سعوديين وباحثين من عدة دول عربية مما يسهم في تعزيز الريادة السعودية في مجال الوثائق إقليمياً ودولياً.يذكر أن المركز حرص على توظيف تقنية المعلومات في نشر الأبحاث العلمية وذلك عن طريق نشر أعداد المجلة عبر الموقع الرسمي للمركز، إلى جانب النشر الورقي؛ بهدف تسهيل نشر هذه الأبحاث العلمية ومشاركتها وسهولة الوصول إليها، وسعياً إلى أن تبقى المجلة إطاراً فكرياً، ومنبراً علمياً لكل الباحثين والباحثات في مجال الوثائق والأرشفة في المملكة والدول العربية.// انتهى //13:02ت م0049