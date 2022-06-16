جازان 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسوقف معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه خلال جولته التفقدية بمنطقة جازان على عددٍ من عقارات الدولة و الأراضي المخصصة للمنظومة الحكومية فيها، منها :(جامعة جازان، وصندوق الاستثمارات العامة على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والشؤون الإسلامية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ومجمع المحاكم العدلية)، بهدف تطوير إدارة الأصول العقارية للمنظومة الحكومية بما يحقق الاستخدام الأمثل لها، ويرفع من كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، والعمل على توفير الاحتياج الحكومي من العقارات سواء كانت (مبنى، أو أرض)، إضافةً إلى زيارة فرع الهيئة للاطلاع على سير العمل وتطويره، بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وفق أهداف رؤية المملكة 2030.كما تمَّ تنظيم اللقاء الإستراتيجي لمديري فروع الهيئة الذي يصب في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة، وتعزيز مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الجهات الحكومية والمواطنين، عبرَ تطوير آليات العمل، وتجاوز التحديات، ورفع مستوى التكامل بين مختلف قطاعات الهيئة، إضافةً إلى استعراض ما تمَّ إنجازه خلال الفترة الماضية، وعرض النماذج والتجارب الناجحة على المستوى الإداري والفني.// انتهى //13:06ت م0050