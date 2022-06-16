عرعر 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة, الدكتور في مستشفى الأطفال بعرعر نضال منور الحربي " أردني الجنسية " والممرضة ببرج الشمال الطبي سامية محمد العنزي، نظير مبادرتهما الإنسانية في إسعاف مريضة على متن رحلة الخطوط السعودية من جدة - عرعر .وأثنى سموه على موقفهما الإنساني والأخلاقي في أداء رسالتهما الطبية والمبادرة لمساعدة المريضة بكل اقتدار وهمة وبكفاءة عالية.// انتهى //13:07ت م0051