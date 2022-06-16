الرياض 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واساستكملت كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مشروع إعادة تأهيل مباني ومرافق الجامعة البالغ عددها 57 مبنى، بهدف رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في جميع مباني ومرافق الجامعة، وذلك وفقًا للمعايير العالمية.وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد"، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على مباني ومرافق الجامعة الإسلامية قبل البدء في تنفيذ المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في الجامعة، بإعادة تأهيل أنظمة الإضاءة في المباني المستهدفة، مما يجعل مقر الجامعة أكثر كفاءة وقدرة على استهلاك وترشيد الطاقة، حيث عملت على تطبيق معيارين رئيسين للرفع من كفاءة الطاقة، منها إعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإنارة التقليدية الحالية بأنظمة بتقنية الليد (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات التحكم في المكاتب والمباني والمرافق التابعة للجامعة.يذكر أن الوفر المتوقع تحقيقه يبلغ 6.9 ملايين كيلو واط ساعة سنوياً، أي ما يعادل 68% من إجمالي الاستهلاك السابق، وتعادل نسبة التوفير المتوقعة من المشروع 8.9 آلاف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 4.1 آلاف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 68 ألف شتلة.// انتهى //13:07ت م0052