نجران 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران بالشراكة مع فرع هيئة النقل بالمنطقة اليوم، عددًا من الجولات التفتيشية على نشاط تأجير السيارات ومنشآت ترحيل البضائع، شملت مدينة نجران، ومحافظة حبونا، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين.وقامت اللجان المشتركة بزيارة 38 منشأة تجارية تعمل في نشاط تأجير السيارات وترحيل البضائع، بلغ عدد العاملين فيها 80 موظفًا سعوديًا، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في الأنشطة 26 وافدًا من مختلف الجنسيات.وجرى إنذار منشأتين تعملان في ذات النشاط، وحصر 11 فرصة عمل جهزت لشغلها بالموظفين السعوديين، فيما بلغت نسبة التوطين في المنشآت التي تم زيارتها أكثر من 75%.ودعت اللجان المشتركة أصحاب الأعمال والأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى سرعة توظيف السعوديين، تفاديًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.// انتهى //13:08ت م0053