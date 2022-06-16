الدمام 17 ذوالقعدة 1443هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسحصلت 12 مدرسة على وثيقة "الاعتماد المدرسي" بتعليم المنطقة الشرقية، خمس منها حققت الفئة الذهبية، واثنتان الفئة الفضية، وخمس أخرى البرونزية، حيث تعد وثيقة الاعتماد إحدى مبادرات تعليم المنطقة للتطوير.ويهدف مشروع" الاعتماد المدرسي" على تطوير مجال القيادة والإدارة لتمكين المدارس من تطبيق أنظمة الجودة، وتزويد مديري المدارس ولجان العمل بالمهارات اللازمة، مع عقد اللقاءات وورش العمل لمديري المدارس ولجان العمل على مستوى المنطقة، إضافة إلى استيفاء المدرسة معايير الجودة المقرة وإجراء عمليات تحسين الأداء المستدامة في مختلف المجالات وتنفيذ عمليات تقييم خارجية لأداء المؤسسة التعليمية "قياس الأداء" لتحديد مدى استيفاء المدرسة للمعايير المعتمدة من إدارة التعليم للحصول على الاعتماد.وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن الجهات المستفيدة من المشروع هي المدارس ومكاتب التعليم من خلال رفع مستوى المخرج التعليمي وتحقيق مستويات متقدمة من الإنجاز وفق مواصفات عالمية وتحفيز المدرسة على التقييم الذاتي والتخطيط المستقبلي وتعزيز التطوير المهني وبناء المدرسة لإستراتيجيتها، مشيراً إلى أن الهدف العام يتمحور حول تطبيق نظام ومعايير الجودة لتطوير البيئات والعمليات التعليمية المحفزة للإبداع.// انتهى //13:09ت م0054