الكويت 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 13ر13 نقطة ليبلغ مستوى 83ر7413 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 18ر0 %, حيث تم تداول 2ر245 مليون سهم عبر 12488 صفقة نقدية بقيمة 8ر98 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 07ر7 نقاط ليبلغ مستوى 9ر5761 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 12ر0 % عبر تداول 8ر94 مليون سهم من خلال 4860 صفقة نقدية بقيمة 7ر11 مليون دينار.وارتفع مؤشر السوق الأول 4ر21 نقطة ليبلغ مستوى 04ر8218 بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0 % عبر تداول 3ر150 مليون سهم في 7628 صفقة بقيمة 15ر87 مليون دينار.في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 5ر26 نقطة ليبلغ مستوى 96ر6003 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 44ر0 % عبر تداول 4ر85 مليون سهم من خلال 3971 صفقة نقدية بقيمة 5ر10 ملايين دينار.// انتهى //13:25ت م0059