الرياض 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسالتقى معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال بمعالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك، على هامش أعمال اجتماعات المؤتمر 15 للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقدة حالياً بمقر الأمم المتحدة.وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون وبحث الموضوعات ذات الاهتمام، لاسيما ما يتعلق بأعمال المؤتمر 15 للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.// انتهى //13:26ت م0060