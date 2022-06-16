نجران 17 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022 م واسبرعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، انطلقت اليوم أعمال اجتماع لجان السلامة المرورية لإمارات المناطق تحت شعار "طرق آمنة"، بحضور عدد من قيادات إمارات المناطق والجهات ذات العلاقة، وذلك بفندق جلوريا إن بمدينة نجران.ويهدف الاجتماع إلى تعزيز ورفع مستوى السلامة المرورية وحفظ الأرواح وسلامة الطرق أمام مرتاديها.وشهدت ورشة العمل المقامة ضمن برنامج الاجتماع عرضًا لإمارة منطقة نجران حول مؤشرات الأداء وإحصائيات تفصيلية لمنجزات لجان السلامة المرورية بالمنطقة، واستعراض مشاركات الجهات الحكومية ذات العلاقة.وناقش المشاركون محاور "عوائق الطرق الخارجية وخطورتها"، و"حوادث دهس المشاة"، و"حوادث الشاحنات و خطورتها"، و"عدم توفر الاعتمادات المالية".وأوصى المشاركون برفع مستوى الوعي المجتمعي، وتكثيف الحملات التوعوية، وتوفير مواقع خدمية و استراحات على الطرق السريعة، واستكمال بقية المشاريع لازدواجية الطرق، وسرعة تنفيذ مشروع السياجات وجسور المشاة في المواقع المرصودة، وزيادة عدد محطات وزن الشاحنات للطرق المؤدية للمناطق والمحافظات، وإحداث برامج جديدة لمشاريع السلامة المرورية بأمانة المنطقة والمراكز البلدية المرتبطة بها.// انتهى //13:28ت م0061